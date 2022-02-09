Местные жители подумали, что в здание попала ракета

Трагедия случилась в многоэтажке на улице Хамдан в центре Абу-Даби. По данным СМИ, впоследствии в городе прогремел еще один взрыв.

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Мощный взрыв спровоцировал сильный пожар. Местные жители даже подумали, что в здание выпустили ракету. Однако управление гражданской обороны Абу-Даби заявило, что инцидент произошел из-за взрыва газового баллона.

В ведомстве заверили, что никто не пострадал, а пожар взяли под контроль.

Смотрите видео сильного взрыва в Абу-Даби:

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