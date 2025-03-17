В Украине работают над множественным гражданством: на каком это сейчас этапе
- В Украине продолжаются наработки по введению множественного гражданства, есть законопроект, прошедший первое чтение ВРУ.
- Министр единства Алексей Чернышов уверен, что закон будет принят в этом году.
В Украине продолжаются наработки по введению множественного гражданства. Уже есть соответствующий законопроект, который прошел первое чтение ВРУ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью министра единства Алексея Чернышова для BBC. Он выразил уверенность, что в этом году этот закон "должен и будет принят".
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Россия исключена в законе о двойном гражданстве
Чернышов говорит, что закон о множественном гражданстве – это важный компонент, чтобы сохранить украинцев, которые хотят получить гражданство других стран.
Государство также хочет поощрить украинцев США, Канады и других стран получать украинский паспорт.
Министр отметил, что для получения украинского гражданства как иностранцам, так и этническим украинцам за рубежом надо пройти "круги ада", в частности, сдать экзамены, что не всем удается.
У меня такие ощущения, что мы говорим о гражданстве такой страны, которой надо сокращать население и создавать преграды, например, какое-то Монако. Но это не Монако, да? Сегодня, к сожалению, по действующему законодательству, если ты фактически получаешь паспорт другой страны – ты перестаешь в легальный способ считаться гражданином Украины. Многие украинцы не сдают паспорт и не выходят из украинского гражданства, но это должно быть урегулировано,
– добавил Чернышов.
Он заявил, что уже в 2025 году закон это урегулирует.
А также министр отметил, что Россия исключена в этом законопроекте, а потому россияне "абсолютно логично и очевидно" не смогут приобретать украинское гражданство.