В Украине работают над множественным гражданством: на каком это сейчас этапе

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью министра единства Алексея Чернышова для BBC. Он выразил уверенность, что в этом году этот закон "должен и будет принят".

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Чернышов говорит, что закон о множественном гражданстве – это важный компонент, чтобы сохранить украинцев, которые хотят получить гражданство других стран.

Государство также хочет поощрить украинцев США, Канады и других стран получать украинский паспорт.

Министр отметил, что для получения украинского гражданства как иностранцам, так и этническим украинцам за рубежом надо пройти "круги ада", в частности, сдать экзамены, что не всем удается.

У меня такие ощущения, что мы говорим о гражданстве такой страны, которой надо сокращать население и создавать преграды, например, какое-то Монако. Но это не Монако, да? Сегодня, к сожалению, по действующему законодательству, если ты фактически получаешь паспорт другой страны – ты перестаешь в легальный способ считаться гражданином Украины. Многие украинцы не сдают паспорт и не выходят из украинского гражданства, но это должно быть урегулировано,

– добавил Чернышов.

Он заявил, что уже в 2025 году закон это урегулирует.