Рада приняла законопроект о введении института множественного гражданства в Украине

Парламент 18 июня принял закон о введении института множественного гражданства в Украине. Его поддержали 243 народных депутата.

Стоит заметить, что соответствующий законопроект впервые на законодательном уровне регулирует вопрос множественного гражданства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Что известно о введении института множественного гражданства

Верховная Рада приняла законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине. По данным Железняка, все правки учли как было в редакции Комитета.

Этот документ разработан в ответ на демографические вызовы и вызовы безопасности, а также на потребность восстановления и сохранения связи с миллионами украинцев за пределами государства.

Напомним, что в августе 2024 года соответствующий законопроект инициировал президент Владимир Зеленский.

Документ предусматривает, что человек может приобрести множественное гражданство в случае одновременного приобретения ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства, автоматического приобретения гражданином Украины другого гражданства в результате брака с иностранцем и тому подобное.

В то же время закон не позволяет получить множественное гражданство людям, которые являются гражданами России.