Уже все проклинают путина
Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, сейчас на наших глазах происходит распад путинского режима.
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Ведь, если посмотреть российские соцсети, сейчас путина проклинают все – и противники войны, и миллионы людей, которых в любой момент могут схватить и отправить на фронт. Это делают уже сейчас.
"Утром идут сообщения, что этот указ реализуется жесточайшим образом. Уже забыты слова о том, что будут отправлять только самых опытных людей. Хватают тех людей, которые никогда не имели никакого отношения к войне", – отметил он.
У меня даже создается впечатление, что, может, военкоматы, реализующие этот указ, делают это специально в такой дерзкой манере, чтобы вызвать всенародное возмущение против путина и свергнуть его,
– предположил Пионтковский.
Между путиным и военным командованием нарастает напряжение
Публицист подчеркнул, что между российским диктатором и генералами сейчас очень серьезное напряжение. Ссылаясь на статью The Washington Post, он заметил, что между ними назревает огромный конфликт.
Ведь когда армия терпит поражение, появляется основной вопрос: кто виноват – фюрер или генералы? И фюрер, то есть путин, конечно, хочет, чтобы виновными были генералы. Поэтому он и вмешивается конкретно в приказы боевых командиров на фронте через генштаб.
"Все это ведет, конечно, к полному разрыву режима. Я всегда говорил, что если будет освобожден Херсон или разрушен крымский мост, это произведет шоковое впечатление на российский народ и путин потеряет власть. А сейчас скажу, что любой заметный успех украинской армии, взятие, например, Лимана уже будет концом путина", – считает Пионтковский.
Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео
Планы на мобилизацию в россии
- 21 сентября владимир путин объявил частичную мобилизацию в россии, в рамках которой хотят привлечь около 1% мобилизационного ресурса.
- Министр обороны россии сергей шойгу объявил, что мобилизовать хотят 300 тысяч резервистов. По его словам, это коснется тех, кто служил в армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.
- Вместе с тем некоторые российские СМИ со ссылкой на администрацию путина написали о тайном пункте диктаторского указа о мобилизации. Согласно ему призвать могут до миллиона человек.