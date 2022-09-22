Уже всі проклинають путіна

Про це 24 каналу розказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, зараз на наших очах відбувається розпад путінського режиму.

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Адже, якщо подивитися російські соцмережі, зараз путіна проклинають всі – і противники війни, і мільйони людей, яких у будь-який момент можуть схопити і відправити на фронт. Це роблять вже зараз.

"Зранку йдуть повідомлення, що цей указ реалізується найжорстокішим чином. Уже забуті слова про те, що будуть відправляти лише найдосвіченіших людей. Хапають тих людей, які ніколи не мали жодного стосунку до війни", – зауважив він.

У мене навіть складається враження, що, може, військкомати, які реалізують цей указ, роблять це спеціально в такій зухвалій манері, щоб викликати всенародне обурення проти путіна та скинути його,

– припустив Піонтковський.

Між путіним та військовим командуванням наростає напруга

Публіцист наголосив, що між російським диктатором та генералами зараз дуже серйозна напруга. Посилаючись на статтю The Washington Post, він зауважив, що між ними назріває величезний конфлікт.

Адже коли армія зазнає поразки, з'являється основне питання: хто винен – фюрер чи генерали? І фюрер, себто путін, звичайно, хоче, щоб винними були генерали. Тому він і втручається безпосередньо в накази бойових командирів на фронті через генштаб.

"Усе це веде, звичайно, до повного розриву режиму. Я завжди говорив, що якщо буде звільнений Херсон чи зруйнований кримський міст, це справить шокове враження на російський народ і путін втратить владу. А зараз скажу, що будь-який помітний успіх української армії, взяття, наприклад, Лимана вже буде кінцем путіна", – вважає Піонтковський.

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