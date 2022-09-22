Ймовірно, наступ ЗСУ на Харківщині став останньою крапкою для росіян, якщо вони вдалися до цього. Таку думку 24 каналу озвучив генерал-лейтенант Ігор Романенко.

До теми "Це гарматне м'ясо": чому мобілізація в росії не матиме сильного впливу на фронті

Чому росія оголосила мобілізацію

А накопичувався провал з другої так званої стратегічної наступальної операції росіян на Сході та Півдні, оскільки її виконання загарбники провалили. Наприклад, окупанти мали вийти на адмінкордони Донецької області до 15 вересня.

Так, вище російське військове керівництво незадоволене "результатами" своєї армії в Україні. Крім того, президент країни-агресорки владімір путін "взяв управління такого роду на себе".

З воєнної точки зору, це означає, що не вистачає ресурсу. Насамперед особового складу,

– пояснив генерал-лейтенант.

За словами Романенка, все це накопичилося й попри те, що політичне керівництво росії боїться загальної мобілізації, вони розпочали "часткову". Фактично, вони вже її проводили, але зараз надали для цього юридичні підстави.

Романенко пояснив, чому росія оголосила мобілізацію: дивіться відео

Мобілізація в росії: що відомо