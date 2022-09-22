Ймовірно, наступ ЗСУ на Харківщині став останньою крапкою для росіян, якщо вони вдалися до цього. Таку думку 24 каналу озвучив генерал-лейтенант Ігор Романенко.
До теми "Це гарматне м'ясо": чому мобілізація в росії не матиме сильного впливу на фронті
Чому росія оголосила мобілізацію
А накопичувався провал з другої так званої стратегічної наступальної операції росіян на Сході та Півдні, оскільки її виконання загарбники провалили. Наприклад, окупанти мали вийти на адмінкордони Донецької області до 15 вересня.
Так, вище російське військове керівництво незадоволене "результатами" своєї армії в Україні. Крім того, президент країни-агресорки владімір путін "взяв управління такого роду на себе".
З воєнної точки зору, це означає, що не вистачає ресурсу. Насамперед особового складу,
– пояснив генерал-лейтенант.
За словами Романенка, все це накопичилося й попри те, що політичне керівництво росії боїться загальної мобілізації, вони розпочали "часткову". Фактично, вони вже її проводили, але зараз надали для цього юридичні підстави.
Романенко пояснив, чому росія оголосила мобілізацію: дивіться відео
Мобілізація в росії: що відомо
- Вранці 21 вересня владімір путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.
- Натомість російські ЗМІ повідомляють, що до лав окупаційного війська планують призвати 1 мільйон людей. Про це нібито йдеться у сьомому таємному пункті указу путіна. Хоча влада росії це заперечує.
- У Міноборони Британії повідомили, що росія зіштовхнеться з логістичними та адміністративними труднощами під час мобілізації 300 тисяч людей. Країна-агресорка просто не спроможна підготувати боєздатні формування впродовж кількох місяців.
- Громадяни росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.
- Країна-агресорка надала депутатам держдуми відстрочку від мобілізації, однак готова кинути на фронт багатодітних батьків. Для російського керівництва наявність у військовозобов'язаного чоловіка трьох дітей – не причина, щоб не воювати.