Офицер рассказал, как происходит подготовка новобранцев в 28 ОМБр

В течение 2024 года происходили определенные изменения в украинской армии, которые должны улучшить общее состояние дел. Особое внимание должно быть обращено на базовую военную подготовку человека, который присоединяется в ряды Вооруженных Сил.

Как рассказал 24 Каналу командир 9-й механизированной роты 28-й ОМБр, капитан Иван Яблонский, сейчас БЗВП длится 45 дней. Ее проводят в учебном центре, а не в воинской части, хотя эту норму планируют изменить.

Читайте также В украинских вузах с сентября вводят БЗВП: сколько продлится курс

Как готовят новобранцев

Сейчас в Украине происходит пилотный проект, где БЗВП можно будет пройти в части, ведь тогда бригада сможет обучать людей так, как считает нужным. Более того, в 28 ОМБр для новобранцев проводят дополнительных 14 дней обучения на полигоне.

Это нужно, что мы оценили качество их подготовки и дали те знания, которые будут необходимы именно в нашей полосе ответственности. Ведь каждый участок фронта отличается в смысле логистики, опасности и поведения противника,

– отметил Иван Яблонский.

Гражданским, которые должны присоединиться к армии, стоит иметь элементарные основные знания. Например, в навигации, ориентированию по местности. Есть различные приложения с картами, с которыми можно ознакомиться. К тому же будет легче выполнять приказы командира.

Важным является умение обращаться с оружием, но этому учат во время БЗВП. Желательно, чтобы человек имел любовь к чистке оружия и знал об этом базовые вещи.

Также пригодятся кемпинговые навыки, например, как не замерзнуть зимой. И, конечно, умение копать – это полезно для любого рода войск и на любой должности, потому что копание – это жизнь.

На какие должности ищут людей

В первую очередь бригаде нужны пехотинцы, ведь в механизированном подразделении это основное звено. Также всегда ищут дронщиков. Практика показала, что один расчет FPV за 3 дня уничтожает больше противника, чем механизированная рота пехоты за полтора месяца.

Поэтому мы всегда увеличиваем количество FPV-расчетов и расчетов Mavic. Если с рекрутингом в дроны, обычно, проблем нет, то в пехоту немножко труднее,

– заметил капитан.

На сайте 28 механизированной бригады можно узнать обо всех должностях и получить консультации. Также можно непосредственно написать командиру подразделения, к которому вы хотите попасть.