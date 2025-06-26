Мобилизация с 18 лет: будет ли снижение призывного возраста уже в июле

Военное положение в Украине продлили до 6 августа. Сейчас общей мобилизации подлежат военнообязанные, которым от 25 до 60 лет.

Какой будет мобилизация в июле и возможно ли снижение призывного возраста, – сообщает 24 Канал.

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Мобилизация в июле: снизят ли призывной возраст до 18 лет

Согласно действующему законодательству, призыв мужчин в возрасте от 18 до 25 лет запрещен. Исключение – те, кто прошел базовую военную подготовку или службу.

Сейчас инициативы по снижению мобилизационного возраста до 18 – 20 лет обсуждаются на уровне депутатов. Впрочем, профильным комитетом Верховной Рады они не были приняты. Об этом рассказал народный депутат Роман Костенко.

Официально изменения относительно призыва 18-летних не предусмотрены. Сейчас мобилизуют мужчин от 25 до 60 лет.

Граждане младшего возраста могут поступить на военную службу исключительно добровольно. В частности, заключив контракт или по собственной инициативе пройдя базовую военную подготовку.

Кстати, контрактная служба для молодежи 18 – 24 лет существует в формате специальной программы. Она предусматривает срок службы от одного года, высокую ежемесячную зарплату (до 120 тысяч гривен), разовые выплаты, беспроцентную ипотеку, а также компенсацию за аренду жилья и другие льготы.

В рамках этой программы создали несколько новых бригад, в которые направляют исключительно контрактников. Перед зачислением в боевые части все добровольцы около 3 месяцев проходят обязательную базовую подготовку.

Кстати, с 1 сентября 2025 года в Украине вводят систему обязательной базовой военной подготовки для юношей 18 – 25 лет. Продлится до 3 месяцев в период военного положения и до 5 – в мирное время.

Такая подготовка станет частью учебного процесса в высших учебных заведениях. После ее прохождения молодые мужчины автоматически становятся на воинский учет в ТЦК.

Итак, в июле 2025 года граждане от 18 до 24 лет не подлежат обязательной мобилизации, но могут стать на защиту Родины добровольно.