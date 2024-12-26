Пока же как Владимир Зеленский, так и нардепы в Верховной Раде уверяют – снижение мобилизационного возраста в Украине не будет. Как видят в Украине мобилизацию с 18 лет – читайте в материале 24 Канала.

К теме "Должен быть честный разговор": офицер ВСУ ответил, как возможно ускорить мобилизацию в Украине

Журналисты издания Reuters писали, что Белый дом давит на Киев с целью рассмотреть возможность снижения призывного возраста своих солдат до 18 лет. Собеседник издания заявлял, что "Украина не может мобилизовать и подготовить достаточное количество новобранцев для отправки на фронт".

Тогда же советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что проблемы ВСУ на фронте связаны "не с нехваткой оружия или оборудования, а с дефицитом личного состава".

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Украине необходимо будет принять сложные решения по дальнейшей мобилизации для противостояния российской агрессии.

В то же время представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга 9 декабря отметил, что эту позицию Вашингтона уже донесли до Киева. Он также подчеркнул, что если Украина захочет мобилизовать больше военных, то США и союзники готовы помочь с экипировкой и обучением.

Источник издания BBC Украина в Генштабе сообщил, что нынешние темпы мобилизации не покрывают даже потери.

Воевать должны не одни старики. Вопрос в том, сколько мы еще сможем протянуть с имеющимися мобилизационными ресурсами,
– заявил источник.

В издании также напомнили, что для покрытия потерь военное командование приняло решение оптимизировать армейские структуры. Благодаря этому удалось найти дополнительные тысячи людей.

Владимир Зеленский недвусмысленно прокомментировал снижение призывного возраста в Украине в соцсети Х. По словам президента, Украина должна сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники.

"Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки молодостью солдат. Приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", – подчеркнул он.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский также заявил, что никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет – ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности – не рассматривается.

Нардеп отметил, что так же не рассматриваются никакие идеи о принудительной мобилизации женщин, которые являются военнообязанными или станут ими после добровольного прохождения базовой военной службы.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин также отрицает подготовку к мобилизации граждан в возрасте от 18 лет и старше.

Мнения украинских военных относительно снижения мобилизационного возраста до 18 лет разделились.

Юрий Федоренко, комбат ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, заявил, что все совершеннолетние украинцы – и мужчины, и женщины – должны быть военнообязанными от 18 лет, а на фронте должны воевать люди в возрасте от 23 лет.

Полковник СБУ и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст должен начинаться от 20 лет. Он также отметил, что в мире мобилизация от 18 или 20 лет – это обычная практика.

В то же время Кирилл Верес, командир батальона К-2 54-й ОМБр, сказал, что ему очень не хватает личного состава, однако он не готов массово брать в свое подразделение 18-летних.

Заместитель командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов говорит, что выступает за понижение возрастного ценза до 21 года включительно.

Военный 47-й ОМБр с позывным "Апельсин" считает, что мобилизационный возраст в Украине надо снижать, но не до 18, а до 20 лет.