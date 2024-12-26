Наразі ж як Володимир Зеленський, так і нардепи у Верховній Раді запевнюють – зниження мобілізаційного віку в Україні не буде. Як бачать в Україні мобілізацію з 18 років – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що казали у США про мобілізацію 18-річних українців

Журналісти видання Reuters писали, що Білий дім тисне на Київ з метою розглянути можливість зниження призовного віку своїх солдатів до 18 років. Співрозмовник видання заявляв, що "Україна не може мобілізувати та підготувати достатню кількість новобранців для відправлення на фронт".

Тоді ж радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що проблеми ЗСУ на фронті пов'язані "не з нестачею зброї або обладнання, а з дефіцитом особового складу".

Держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції у Брюсселі заявив, що Україні необхідно буде ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації для протистояння російській агресії.

Водночас представник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу 9 грудня наголосив, що цю позицію Вашингтона вже донесли до Києва. Він також підкреслив, що якщо Україна захоче мобілізувати більше військових, то США та союзники готові допомогти з екіпіруванням та навчанням.

Які зараз темпи мобілізації в Україні

Джерело видання BBC Україна у Генштабі повідомило, що нинішні темпи мобілізації не покривають навіть втрати.

Воювати мають не одні старі. Питання в тому, скільки ми ще зможемо протягнути з наявними мобілізаційними ресурсами,

– заявило джерело.

У виданні також нагадали, що для покриття втрат військове командування ухвалило рішення оптимізувати армійські структури. Завдяки цьому вдалося знайти додаткові тисячі людей.

Яка позиція української влади щодо зниження призовного віку

Володимир Зеленський недвозначно прокоментував зниження призовного віку в Україні у соцмережі Х. За словами президента, Україна повинна зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки.

"Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах", – наголосив він.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський також заявив, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років – ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема – не розглядається.

Нардеп наголосив, що так само не розглядаються жодні ідеї щодо примусової мобілізації жінок, які є військовозобов’язаними або стануть ними після добровільного проходження базової військової служби.

Радник президента України Дмитро Литвин також заперечив підготовку до мобілізації громадян віком від 18 років.

Що думають військові про зниження мобілізації до 18 років

Думки українських військових щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років розділилися.

Юрій Федоренко, комбат ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка, заявив, що всі повнолітні українці – і чоловіки, й жінки – мають бути військовозобов'язаними від 18 років, а на фронті мають воювати люди віком від 23 років.

Полковник СБУ та секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік має починатися від 20 років. Він також зазначив, що у світі мобілізація від 18 чи 20 років – це звична практика.

Водночас Кирило Верес, командир батальйону К-2 54-ї ОМБр, сказав, що йому дуже бракує особового складу, проте він неготовий масово брати до свого підрозділу 18-річних.

Заступник командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов каже, що виступає за пониження вікового цензу до 21 року включно.

Військовий 47-ї ОМБр із позивним "Апельсин" вважає, що мобілізаційний вік в Україні треба знижувати, але не до 18, а до 20 років.