Отсрочка от мобилизации: может ли ее получить студент, что заканчивает бакалавриат и поступает

В Украине продолжается мобилизация. В условиях военного положения получить повестку могут все мужчины призывного возраста.

Как насчет студентов

Студенты, которые учатся в высших учебных заведениях на определенных условиях, могут получить отсрочку. Однако те парни, которые заканчивают бакалавриат и поступают в магистратуру, не могут претендовать на отсрочку от мобилизации.

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Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе". Если простыми словами, студента не могут мобилизовать, если он учится в любом учебном заведении на дневной форме обучения, даже если получают следующее высшее образование.

Кроме этого, недавно вступил в силу закон о внесении учащихся и преподавателей профобразования в перечень лиц, не подлежащих мобилизации. Согласно этому закону не подлежат призыву во время мобилизации:

учащиеся и преподаватели учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, наравне со студентами и преподавателями профессионального предвысшим и высшим образованием.

Однако отсрочку от мобилизации могут получить только учащиеся ПТУ дневной или дуальной формы обучения, равно как и для студентов высших учебных заведений.

Что делать, если пришла повестка

Если студент получил вызов в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, ему нужно предоставить документ, подтверждающий, что он имеет право на отсрочку. Говорится о справке из учебного заведения.

Что делать другим мужчинам, после получения повестки читайте здесь.

Мобилизация для тех, кто вступает в магистратуру

Стоит отметить, что официально закончившие бакалавриат студенты в июле уже не считаются студентами и не могут претендовать на отсрочку от мобилизации.

Даже если военнообязанный поступает на магистратуру, официально списки студентов формируются с 1 сентября.

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В промежуток между окончанием бакалавриата и поступлением на магистратуру человек не является студентом и не имеет права на отсрочку.