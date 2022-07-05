Отсрочка от мобилизации: может ли ее получить студент, что заканчивает бакалавриат и поступает
В Украине продолжается мобилизация. В условиях военного положения получить повестку могут все мужчины призывного возраста.
Как насчет студентов
Студенты, которые учатся в высших учебных заведениях на определенных условиях, могут получить отсрочку. Однако те парни, которые заканчивают бакалавриат и поступают в магистратуру, не могут претендовать на отсрочку от мобилизации.
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Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе". Если простыми словами, студента не могут мобилизовать, если он учится в любом учебном заведении на дневной форме обучения, даже если получают следующее высшее образование.
Кроме этого, недавно вступил в силу закон о внесении учащихся и преподавателей профобразования в перечень лиц, не подлежащих мобилизации. Согласно этому закону не подлежат призыву во время мобилизации:
- учащиеся и преподаватели учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, наравне со студентами и преподавателями профессионального предвысшим и высшим образованием.
Однако отсрочку от мобилизации могут получить только учащиеся ПТУ дневной или дуальной формы обучения, равно как и для студентов высших учебных заведений.
Что делать, если пришла повестка
Если студент получил вызов в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, ему нужно предоставить документ, подтверждающий, что он имеет право на отсрочку. Говорится о справке из учебного заведения.
Что делать другим мужчинам, после получения повестки читайте здесь.
Мобилизация для тех, кто вступает в магистратуру
Стоит отметить, что официально закончившие бакалавриат студенты в июле уже не считаются студентами и не могут претендовать на отсрочку от мобилизации.
Даже если военнообязанный поступает на магистратуру, официально списки студентов формируются с 1 сентября.Справка. В промежуток между окончанием бакалавриата и поступлением на магистратуру человек не является студентом и не имеет права на отсрочку.
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