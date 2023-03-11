Заметим, что полный перечень заболеваний, временно или полностью освобождающих военнообязанных от службы, ранее публиковал 24 Канал. Означают ли заболевание крови непригодность к военной службе – рассказываем дальше.
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Заболевания крови, делающие непригодными к службе в армии
На основании заключения военно-врачебной комиссии делается вывод о пригодности или непригодности к службе. Исключить из военного учета могут граждан с такими заболеваниями крови, как:
- быстро прогрессирующие болезни со значительными нарушениями функций анемии,
- нарушение свертывания крови,
- геморрагические состояния,
- другие заболевания крови или нарушения с привлечением иммунного механизма.
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Заболевания сердечно-сосудистой системы, освобождающие от службы в армии
Не мобилизуют на военную службу и граждан с болезнями сердца. В частности, с такими заболеваниями сердечно-сосудистой системы:
- сердечная недостаточность II-Б – III стадии (с другими стадиями считаются ограниченно подходящими);
- гипертоническая болезнь III стадии (с другими стадиями считаются ограниченно подходящими);
- цереброваскулярные болезни со значительными нарушениями функций (например, инфаркт головного мозга или инсульт);
- болезни артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.