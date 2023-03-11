Заметим, что полный перечень заболеваний, временно или полностью освобождающих военнообязанных от службы, ранее публиковал 24 Канал. Означают ли заболевание крови непригодность к военной службе – рассказываем дальше.

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Заболевания крови, делающие непригодными к службе в армии

На основании заключения военно-врачебной комиссии делается вывод о пригодности или непригодности к службе. Исключить из военного учета могут граждан с такими заболеваниями крови, как:

быстро прогрессирующие болезни со значительными нарушениями функций анемии,

нарушение свертывания крови,

геморрагические состояния,

другие заболевания крови или нарушения с привлечением иммунного механизма.

Обратите внимание! В стране уже более года идет военное положение и общая мобилизация населения. К службе в армии подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

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Заболевания сердечно-сосудистой системы, освобождающие от службы в армии

Не мобилизуют на военную службу и граждан с болезнями сердца. В частности, с такими заболеваниями сердечно-сосудистой системы: