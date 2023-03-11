Зауважимо, що повний перелік захворювань, які тимчасово або повністю звільняють військовозобов'язаних від служби, раніше публікував 24 Канал. Чи означають захворювання крові непридатність до військової служби – розповідаємо далі.

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Захворювання крові, що роблять непридатними до служби у війську

На підставі висновку військово-лікарської комісії робиться висновок про придатність або непридатність до служби. Виключити з військового обліку можуть громадян з такими захворюваннями крові, як:

швидко прогресуючі хвороби зі значними порушеннями функцій анемії,

порушення згортання крові,

геморагічні стани,

інші захворювання крові чи порушення із залученням імунного механізму.

Зверніть увагу! В країні вже понад рік триває воєнний стан та загальна мобілізація населення. До служби у війську підлягають чоловіки, віком від 18 до 60 років, що не мають обмежень за станом здоров'я.

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Захворювання серцево-судинної системи, що звільняють від служби в армії

Не мобілізують на військову службу й громадян з хворобами серця. Зокрема з такими захворюваннями серцево-судинної системи: