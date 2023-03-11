Зауважимо, що повний перелік захворювань, які тимчасово або повністю звільняють військовозобов'язаних від служби, раніше публікував 24 Канал. Чи означають захворювання крові непридатність до військової служби – розповідаємо далі.
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Захворювання крові, що роблять непридатними до служби у війську
На підставі висновку військово-лікарської комісії робиться висновок про придатність або непридатність до служби. Виключити з військового обліку можуть громадян з такими захворюваннями крові, як:
- швидко прогресуючі хвороби зі значними порушеннями функцій анемії,
- порушення згортання крові,
- геморагічні стани,
- інші захворювання крові чи порушення із залученням імунного механізму.
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Захворювання серцево-судинної системи, що звільняють від служби в армії
Не мобілізують на військову службу й громадян з хворобами серця. Зокрема з такими захворюваннями серцево-судинної системи:
- серцева недостатність II-Б – III стадії (з іншими стадіями рахуються обмежено придатними);
- гіпертонічна хвороба III стадії (з іншими стадіями вважаються обмежено придатними);
- цереброваскулярні хвороби зі значними порушеннями функцій (до прикладу, інфаркт головного мозку чи інсульт);
- хвороби артерій, артеріол і капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози тощо) зі значними порушеннями кровообігу і функцій.