Могут ли вручить повестку военнообязанному за границей

В Украине все еще продолжается военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Во время нее военнообязанные могут получить повестки. Но раздают ли их за границей?

Помог пролить свет на этот вопрос 24 Каналу адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. В материале он рассказал, могут ли вручать повестки, если вы находитесь за границей.

Читайте также Общая мобилизация в Украине: кому могут вручить повестку с 1 июня

Будут ли издавать повестки дипучреждения

Вокруг этого вопроса витало много слухов. Оно и не удивительно, ведь 30 декабря 2022 правительство утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, говорилось о военнообязанных, находящихся за границей.

Из-за этого дипломатические учреждения Украины имеют целый ряд обязанностей. Речь идет о:

информирование граждан призывного возраста, не имеющих отсрочки или не освобожденных от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;

содействие возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период);

уведомление в семидневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим РТЦ и СП по месту нахождения их на военном учете;

также они ведут военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.

Представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не имеют права выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей,

– отметил Юрчак.

По его словам, дипломатические учреждения обязаны только вести учет военнообязанных и заниматься информированием об этом соответствующие органы в Украине. Так что если вы находитесь за границей, нововведения не станут причиной того, что в дипведомстве вам вручат повестку.

Нововведения распространяют географию вручения повесток внутри Украины. И не распространяются на дипломатические учреждения нашего государства за его пределами.