Могут ли вручить повестку военнообязанному за границей
В Украине все еще продолжается военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Во время нее военнообязанные могут получить повестки. Но раздают ли их за границей?
Помог пролить свет на этот вопрос 24 Каналу адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. В материале он рассказал, могут ли вручать повестки, если вы находитесь за границей.
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Будут ли издавать повестки дипучреждения
Вокруг этого вопроса витало много слухов. Оно и не удивительно, ведь 30 декабря 2022 правительство утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, говорилось о военнообязанных, находящихся за границей.
Из-за этого дипломатические учреждения Украины имеют целый ряд обязанностей. Речь идет о:
- информирование граждан призывного возраста, не имеющих отсрочки или не освобожденных от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;
- содействие возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период);
- уведомление в семидневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим РТЦ и СП по месту нахождения их на военном учете;
- также они ведут военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.
Представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не имеют права выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей,
– отметил Юрчак.
По его словам, дипломатические учреждения обязаны только вести учет военнообязанных и заниматься информированием об этом соответствующие органы в Украине. Так что если вы находитесь за границей, нововведения не станут причиной того, что в дипведомстве вам вручат повестку.
Нововведения распространяют географию вручения повесток внутри Украины. И не распространяются на дипломатические учреждения нашего государства за его пределами.