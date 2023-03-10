Мобилизация-2023: кого касается и в каких специалистах сейчас нуждаются

Общая мобилизация продолжается в Украине с февраля 2022, а сейчас идет уже шестая волна, значительных изменений в 2023 украинцы не почувствуют. Однако ВСУ нуждаются в определенных специалистах больше, в других – запрос наоборот меньше.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак по просьбе 24 Канала объяснил главные моменты призыва.

Подробнее Как пройдет весенняя мобилизация-2023: все, что стоит знать об изменениях

Так, по его словам, сейчас ВСУ нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные союзниками по антироссийской коалиции, так и для пополнения потерь.

Продолжается война, интенсивность которой невидана со времен Второй мировой, с фронтами, массированными обстрелами и стратегическими операциями, а потому, к сожалению, в войсках большое количество потерь,

– отметил Владислав Юрчак.

Заметив, что количество потерь среди украинских военных не сравнится с потерями россиян – там традиционно "не стоят по цене". Однако Украина ценит жизнь каждого солдата, а потому любые потери непоправимы.

Кто подлежит мобилизации

Мобилизации подлежат мужчины, которые являются здоровыми или ограниченно пригодными к службе. Это могут быть как те, кто имеет опыт военной службы, так и до сих пор не служившие.

Военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

В первую очередь, мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям.