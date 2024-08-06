Будут ли повестки в Резерв+ и снизят ли возраст мобилизованных: главное из заявлений Вениславского

Во время онлайн-брифинга 6 августа народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский обсудил темпы мобилизации и количество мобилизованных на сегодня, эффективность приложения Резерв+, как сейчас решается вопрос о демобилизации и тому подобное.

24 Канал расскажет о главных тезисах Вениславского.

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Главное из брифинга Вениславского

Нынешний темп мобилизации

О количестве мобилизованных, конечно, говорить мы не будем, потому что это вопрос, который относится к государственной тайне,

– сказал Вениславский.

По его словам, "когда был инициирован условно законопроект, который мы приняли об усовершенствовании вопросов мобилизации, мобилизация шла не такими темпами, не в том формате, в котором это удовлетворяло бы высшее военное руководство Украины, командование Вооруженных Сил". Он отметил, что после внедрения новых законодательных изменений "ситуация с мобилизацией на сегодняшний день устраивает высшее военное руководство".

"Я бы ориентировался на заявления президента Владимира Зеленского, который сказал, что мобилизация идет теми темпами, которые отвечают потребностям интересов национальной безопасности и обороны, и Главнокомандующего Вооруженных Сил Александра Сырского о том, что, действительно, мобилизация на сегодняшний день обеспечивает потребности ВСУ в пополнении тех потерь, которые есть (санитарные, к большому сожалению, неизбежны), и формирование тех резервов, которые постоянно нужны для того, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии наши Вооруженные Силы и другие составляющие сектора безопасности и обороны", – сказал Вениславский.

Что дал законопроект о мобилизации

Во время брифинга Вениславский напомнил, какой была цель, когда принимался соответствующий законопроект.

"Мы должны были провести фактически учет всех военнообязанных, которые есть в стране, которые могут потенциально принять участие в отстаивании территориальной целостности государственного суверенитета", – отметил он.

По его словам, как мы помним первые дни недели, и даже месяцы войны, очень много людей были в статусе вынужденных переселенцев, очень много людей покинули территорию Украины, и тогда много мужчин пытались уехать. Представители ТЦК и СП до вступления в силу этого закона, до выполнения требований этого закона большим количеством военнообязанных, не имели объективной картины, кто из граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут быть мобилизованы в соответствии с законодательством, находятся в Украине, кто находится за рубежом, кто может быть мобилизован по состоянию здоровья, кто не может быть мобилизован, а кто имеет право на отсрочку.

"Когда мы рассматривали этот законопроект, представители Генерального штаба Министерства обороны обращали внимание, что даже среди людей, имеющих стопроцентное право на отсрочку от призыва на военную службу, и вторая категория, которые были забронированы, они не выполняли требования закона, не обновляли свои учетно военные персональные данные, то есть даже мы не могли и в этом плане навести порядок", – рассказал Вениславский.

Как он отметил, миллионы граждан обновили свои учетно-персональные данные через Резерв+. Также сотни тысяч, почти миллион – через ТЦК и СП и центры предоставления административных услуг. Так, он отметил, что в результате на сегодняшний день мы понимаем тот человеческий капитал, который может быть применен в секторе безопасности и обороны.

"Я считаю, что благодаря тому, что представители ТЦК и СП не тратят человеческий, финансовый и материальный ресурс и не ездят по тем местам, где могли быть военнообязанные. У них есть полная картина, кто где проживает, какие средства связи, и они могут оперативно решать вопросы оповещения, вручения повесток и осуществления мобилизационных мероприятий", – добавил он.

Эффективно ли приложение Резерв+

Вениславский отметил, что если посмотреть просто на статистику по количеству учетных военных персональных данных, которые граждане Украины обновили с помощью Резерв+, то, "конечно, он очень существенно улучшил вопрос порядка учета военнообязанных". Потому что, как он указал, подавляющее большинство граждан воспользовалась этими электронными возможностями – и те, кто проживает в Украине, и те, кто за рубежом, на сегодняшний день продолжают также пользоваться Резервом + для обновления своих данных.

Поэтому, я думаю, что ту миссию, которую мы ожидали, это электронное приложение выполнило,

– отметил Вениславский.

Будут ли повестки в Резерв+

"Я думаю, что в этом вопросе мы точно должны поставить точку, потому что технических проблем по оповещению военнообязанных нет. Но есть однозначная политическая воля президента, Верховной Рады, исполнительной власти о том, что Резерв+ и любые другие средства электронной коммуникации с гражданами Украины использоваться для вручения повесток не будут", – подчеркнул Вениславский.

При этом депутат добавил, что введение любых нововведений надо рассматривать на законодательном уровне.

"Никаких законодательных инициатив по использованию электронных средств доставки информации и коммуникации с военнообязанными и оповещения о необходимости там быть мобилизованным нет. На данный момент даже не регистрируются такие инициативы. Поэтому об этом говорить на сегодняшний день точно нет никаких оснований", – сказал Вениславский.

Почему невозможна демобилизация

По словам Вениславского, вопрос наиболее болезненный и сложный.

"Мы стали заложниками, скажем так, популистских идей отдельных политиков, которые сначала вбросили в публичное пространство, а затем в качестве законодательных инициатив, возможность военнообязанным быть уволенными с военной службы во время действия правового режима военного положения. В комитете этот вопрос обсуждался очень тщательно. История мировых войн на сегодняшний день не знает примеров, когда до завершения полномасштабной войны, полномасштабного вторжения до отпора агрессии осуществлялись какие-то комплексные меры освобождения от военной службы тех, кто отстаивает территориальную целостность и государственный суверенитет", – подчеркнул Вениславский.

Он добавил, что этот вопрос имеет не только политическое, но и оборонное и военное значение.

"Потому что политически понятно, что выгодно говорить, и хотелось бы нам обнадежить тех людей, которые воюют, что они будут в течение определенного времени иметь возможность на освобождение – но, к большому сожалению, на сегодняшний день ситуация остается на фронте очень сложной", – подчеркнул депутат.

Также он добавил, что Россия постоянно пытается увеличить количественный состав своих вооруженных сил, которые участвуют в агрессии против Украины.

"Говорить на этом фоне о возможности освобождения очень проблематично", – сказал Вениславский.

При этом, он добавил, что в принятом законе о мобилизации Верховная Рада поручила Правительству и Министерству обороны определиться с тем, возможно ли осуществить демобилизацию.

"Если они будут считать, что это возможно – они должны внести соответствующий законопроект. По моей информации, такого законопроекта на данный момент нет. И я бы не был чрезмерным оптимистом, и не ожидал бы его в ближайшее время", – сказал депутат.

Снижение мобилизационного возраста в Украине

Как рассказал Вениславский, пока никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет в Украине на сегодняшний день нет на уровне Верховной Рады. В частности, такие инициативы не звучали от представителей Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

"Это вопрос, который периодически поднимают наши партнеры, оказывающие помощь. Они считают, что возраст 18 – 25 лет наиболее оптимальный и эффективный для того, чтобы граждане в силу своих физических и психологических качеств могли эффективно воевать. Впрочем, на уровне нашего государства, на уровне исполнительной и законодательной власти и президента – никаких инициатив нет", – добавил он.

Возможно ли освобождение от военной службы мужчин до 25 лет

По словам Вениславского, Комитет буквально вчера на заседании одобрил доработанный законопроект о невозможности призыва на военную службу той категории лиц, а именно граждан Украины, которые были признаны в возрасте от 18 до 25 лет ограниченно пригодными. В связи с тем, что они были признаны ограниченно пригодными на то время, то законодательное регулирование их автоматически переводило в категорию военнообязанных, потому что они получили военно-учетный документ и военно-учетную специальность, которая делала их непригодными для службы в мирное время и ограниченно пригодными в военное время. Так, эти граждане оказались в неравном правовом положении по сравнению с другими молодыми людьми в возрасте от 21 до 25 лет.

Он отметил, что не было примеров мобилизации бывших ограниченно пригодных от 18 или 19 лет.

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки на своем заседании единогласно поддержал соответствующее законодательные изменения. "Мы предусмотрели, что до достижения 25-летнего возраста, как это предусмотрено в основном законе, граждане Украины, которые даже были признаны ограниченно пригодными и имеют военно-учетную специальность, не могут быть мобилизованы".

Однако здесь есть существенное уточнение. "Это ограничение не распространяется на военнообязанных, которые прошли срочную военную службу и получили статус военнообязанных – они могут быть мобилизованы до 25-летнего возраста, а также тех граждан Украины, которые получили офицерские звания после окончания военных кафдр в вузах, они также сознательно выбрали путь офицера, и они могут быть мобилизованы, даже если им не исполнилось 25 лет", – пояснил Вениславский.

Что делать, если мобилизуют, нарушая закон

Если человек попал в ситуацию, которая, по его мнению, связана с неправомерными действиями или с превышением должностных обязанностей должностным лицом ТЦК и СП или Национальной полиции, он имеет полное право, как и любой гражданин, обжаловать эти действия или в суде или с высшим руководством,

– сказал он.

Он отметил, что можно написать сигнал на официальный адрес Комитета, официальный адрес народных депутатов. "Мы все такие вопросы, когда получаем сигналы, поднимаем на уровне руководства, проводятся, как я уже сказал, служебные расследования, и они получают надлежащее реагирование", – добавил он.

Как будут работать штрафы за необновление данных

"Алгоритм мы проработали, когда принимали основной закон, и Комитет по вопросам правоохранительной деятельности принимал Закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Там предусмотрены размеры штрафов", – указал Вениславский.

Он отметил, что представители ТЦК и СП являются должностными лицами, которые Кодексом об административных правонарушениях наделены полномочиями составлять постановления об административном правонарушении. Соответственно, если гражданин Украины нарушил требования закона, он может быть привлечен к административной ответственности. После составления постановления оно направляется, как и любой другой документ, который предусматривает наложение взыскания, если нет добровольного исполнения, в государственную исполнительную службу, которая выполняет это в принудительном порядке теми методами, что предусмотрены законом об исполнительном производстве, в том числе путем наложения ареста на счета, на другие активы, которые могут быть использованы для выполнения этого административного взыскания.

По его словам, алгоритм прописан в законе и работающий.

Есть ли разница во вручении повесток тем, кто обновил и не обновил данные

Никаких различий в том, кому вручать повестки – между теми, кто обновил и не обновил данные – нет.

По словам нардепа, если гражданин Украины не выполнил требования закона, то наложение на этого человека административного взыскания абсолютно не позволяет ему избежать призыва по мобилизации.

Вениславский уточнил, что все граждане Украины, которые соответствуют критериям, сформированных Генштабом, учитывая потребности Вооруженных Сил (возраст, опыт, военно-учетные специальности), могут быть мобилизованы независимо от обновления или необновления данных.

Нардеп подчеркнул, что обновление всех данных и получение полного реестра военнообязанных – приоритет номер один для ТЦК.