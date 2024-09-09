Мобилизация в Украине: кому нужно заменить военно-учетный документ
Источник:Армияинформ
После внесенных последних изменений в законодательстве все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе вместе с паспортом военно-учетный документ. Так, его могут попросить предъявить представители ТЦК и СП или полиции.
Заметим, что с недавних пор ввели новые образцы военно-учетного документа. Стоит понимать, кому же надо заменить свой ВОД.
Кому надо заменить военно-учетные документы
Сейчас в Украине есть несколько видов военно-учетного документа:
- приписное (для несовершеннолетних, которые стали на учет, но еще не являются военнообязанными);
- военный билет или удостоверение офицера запаса;
- временное удостоверение;
- военно-учетный документ на бланке нового образца;
- электронный военно-учетный документ (в приложении "Резерв+").
Нужно ли получать новый военно-учетный документ
В соответствии с Постановлением №559, все военно-учетные документы, оформленные ранее, считаются действительными до выдачи документа нового образца.
Однако есть случаи, когда новый документ получить нужно:
- после взятия гражданина на воинский учет как призывника, военнообязанного или резервиста;
- если призывник, который находился на воинском учете до 18 мая 2024 года, не получал военно-учетного документа;
- в случае изменения категории по воинской обязанности;
- в случае отсутствия места для внесения изменений в имеющемся документе;
- если сведения в военно-учетном документе не соответствуют информации, которая есть в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;
- в случае потери (порчи) документа;
- если есть желание изменить военно-учетный документ старого образца на новый.
Как получить военно-учетный документ
Пожалуй, самым простым вариантом получить военно-учетный документ, это сделать все в смартфоне.
Отметим, что с 18 июня электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Сформировать его достаточно просто. Нужно установить приложение Резерв+, обновить данные (если раньше это не было сделано) и далее будет сформирован документ с QR-кодом. Его также можно распечатать (обязательно должен быть QR-код пригодный для считывания) – в приложении можно сформировать PDF-версию документа.
Если QR-кода нет, документ не считается действительным. Кроме того, при его считывании будет проверяться информация из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Если информация в Резерв+ не будет соответствовать сведениям реестра, то такой военно-учетный документ также будет считаться недействительным.
Отмечается, что срок действия электронного военно-учетного документа – 1 год с момента формирования.
Для того, чтобы получить документ на бланке, нужно обратиться в ТЦК и СП, ведь именно они оформляют и выдают такой документ. Необходимо написать заявление и в течение 5 рабочих дней после его регистрации вам должны выдать готовый военно-учетный документ. Указывается, что выдают его под личную подпись.