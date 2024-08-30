Какие есть новые правила мобилизации для тех лиц, которые ухаживают за больными родственниками

В Украине продолжается военное положение. Поэтому с его продлением до 9 ноября 2024 года вопрос мобилизации остается актуальным.

Важно понимать, какие же новые правила мобилизации для лиц, которые ухаживают за больными родственниками.

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Новые правила мобилизации для тех, кто ухаживает за больными родственниками.

Министерство социальной политики Украины внедрило новое постановление, согласно которому лица, которые ухаживают за больными родственниками или лицами с инвалидностью, не должны больше предоставлять документы, подтверждающие отсутствие других трудоспособных членов семьи.

Так, теперь такие данные будут проверять с помощью государственных реестров.

Кроме этого, отменили необходимость подтверждения факта ухода для военнообязанных, которые имеют родителей с инвалидностью I или II групп. Теперь для того, чтобы получить акт о постоянном уходе, достаточно подать заявление в органы местного самоуправления. В течение 10 календарных дней решение будет принято.