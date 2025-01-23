Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юридическую сотню.

Интересно Сырский обратился к людям, которые сомневаются, стоит ли идти в армию

Как освобожденным условно-досрочно стать на учет

Кабинет Министров 14 января издал постановление, в котором утвердил некоторые вопросы принятия на военную службу по контракту во время особого периода и военного положения граждан Украины, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания.

В документе определен порядок взятия осужденных на воинский учет призывников, военнообязанных, прохождения ими ВВК, а также проведения профессионально-психологического отбора.

Теперь для постановки на воинский учет призывников, военнообязанных осужденный, изъявивший желание проходить военную службу, подает на имя руководителя учреждения наказаний заявление о желании проходить военную службу по контракту.

После этого учреждение исполнения наказаний организует прохождение для осужденного первичный медосмотр в учреждениях здравоохранения. А уже дальше ТЦК и СП может направить осужденного на ВВК.

Копия справки ВВК с постановлением о пригодности к военной службе предоставляется учреждению исполнения наказаний не позднее чем после 24 часов.

Профессионально-психологический отбор осужденные проходят с участием (в том числе в режиме видеоконференции) представителя ТЦК и СП, а также воинской части, где осужденный планирует проходить службу по контракту.

Сам профессионально-психологический отбор проводят выездные группы ТЦК и СП или воинских частей в три этапа:

психологическое тестирование кандидатов;

профессиональная ориентация и предварительное заключение о профессионально-психологической пригодности;

окончательное заключение о профессионально-психологической пригодности.

На воинский учет освобождены от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту берутся в соответствии с требованиями Закона Украины О воинской обязанности и военной службе на основании определения суда об условно-досрочном освобождении.

В конце концов ТЦК на основании судебного решения выдает гражданину военно-учетный документ и вносит данные в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Как должны взаимодействовать во время этого процесса пенитенциарное учреждение, ТЦК и воинская часть

В постановлении Кабмина также утвержден перечень функций ТЦК и СП, которые осуществляют воинский учет освобожденных условно-досрочно. Также в документе установлен порядок сопровождения этих лиц в воинскую часть.

Согласно постановлению, военнослужащие Нацгвардии сопровождают освобожденного в ТЦК и СП, куда передают его документы:

копию паспорта;

копию документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков (если такой информации нет в паспорте);

справку ВВК.

Также ТЦК и СП информирует воинскую часть о готовности лица к выбытию для прохождения военной службы по контракту, выдает военно-учетный документ и сообщает об этом командиру воинской части. Командир воинской части организует сопровождение в специализированное подразделение для прохождения военной службы по контракту.

Согласно постановлению, Минюст также по запросу Генштаба ВСУ предоставляет перечень учреждений, где отбывают наказание лица, изъявившие желание проходить военную службу по контракту, а также контактные данные руководителей учреждений исполнения наказаний.

Представитель воинской части, где есть специализированное подразделение, сотрудничает с представителем ТЦК и СП и руководителем учреждения исполнения наказаний для отбора кандидатов на военную службу.

Руководитель учреждения исполнения наказаний принимает решение о возможности представления осужденного к условно-досрочному освобождению для прохождения военной службы по контракту.

После принятия решения учреждение исполнения наказаний в течение 24 часов направляет в суд: