Не только поход в ТЦК: в Минобороны назвали обязанности граждан по мобилизации

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 6 августа 2025 года. В этот период граждане Украины имеют определенные обязанности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Какие обязанности украинцев во время мобилизации

С момента объявления мобилизации или введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях наступает особый период функционирования национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, ВСУ, других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

Во время мобилизации граждане обязаны:

являться по вызову в ТЦК и СП;

предоставлять в установленном порядке собственное имущество ВСУ с последующим возмещением стоимости государством;

раз в год проходить медицинский осмотр;

иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме;

сообщать об изменениях персональных данных;

выполнять другие требования действующего законодательства.

Стоит отметить, что по общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не являются забронированными.

Женщины, которые стоят на воинском учете, в военное время могут быть призваны на службу или привлечены к работам для нужд обороны государства только по собственному желанию.