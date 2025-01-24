Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий офицера Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Натальи Киндратив для Kyiv FM.

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Наталья Киндратив отметила, что ежедневно несколько групп оповещений ТЦК проводят проверку документов и оповещения граждан. В то же время есть буквально два – три случая в день реальных инцидентов или конфликтных ситуаций с гражданами.

И по этим двум – трем случаям у нас создается картинка такой якобы общей проблемы с оповещением. Не снимают видео о том, как ТЦК просто проверяет документы, и человек, у которого все в порядке, который придерживается правил воинского учета, который не уклоняется от мобилизации, просто показывает свой документ, его проверяют и он идет,

– отметила представительница Сухопутных войск.

Она также отметила, что обычная стандартная процедура проверки, которая, очевидно, не интересна врагу.

"Поэтому случаи конфликтные, которые бывают, которых очень мизерное количество, то есть если сопоставить это получается два – три случая из 10 тысяч, но картинка создается такая, якобы это все группы оповещения ежедневно имеют какие-то проблемы", – резюмировала Киндратив.

К слову, офицер Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ также объяснила, что мобилизационный процесс и деятельность ТЦК в Украине регламентированы законодательством. Поэтому законодательно говорить, что ТЦК – это что-то незаконное, частное, или вообще никак не определенные организации, – это некорректно.