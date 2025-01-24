Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар офіцерки Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталії Кіндратів для Kyiv FM.

До теми Мобілізація у 2025 році: які діють нові правила військового обліку

Як відбувається перевірка документів у чоловіків на вулицях

Наталія Кіндратів зазначила, що щодня декілька груп оповіщень ТЦК проводять перевірку документів і оповіщення громадян. Водночас є буквально два – три випадки в день реальних інцидентів чи конфліктних ситуацій з громадянами.

І по цих двох – трьох випадках у нас створюється картинка такої нібито загальної проблеми з оповіщенням. Не знімають відео про те, як ТЦК просто перевіряє документи, і людина, в якої все гаразд, яка дотримується правил військового обліку, яка не ухиляється від мобілізації, просто показує свій документ, його перевіряють і вона йде,

– зазначила представниця Сухопутних військ.

Вона також зазначила, що звичайна стандартна процедура перевірки, яка, очевидно, не є цікава ворогу.

"Тому випадки конфліктні, які бувають, яких є дуже мізерна кількість, тобто якщо зіставити це виходить два – три випадки з 10 тисяч, але картинка створюється така, нібито це всі групи оповіщення щоденно мають якісь проблеми", – резюмувала Кіндратів.

До слова, офіцерка Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ також пояснила, що мобілізаційний процес та діяльність ТЦК в Україні регламентовані законодавством. Тому законодавчо говорити про те, що ТЦК – це щось незаконне, приватне, чи взагалі ніяк не визначені організації, – це некоректно.