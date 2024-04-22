Нужны молодые люди, – Зеленский высказался о мобилизации с 25 лет

Владимир Зеленский объяснил, почему согласился уничтожить мобилизационный возраст украинцев до 25 лет. Президент отметил, что на замену нынешних военных ВСУ нужны молодые бойцы.

В частности, дело не только в лучшей физической форме, но и в осведомленности в современных технологиях. Об этом президент Украины рассказал в интервью французскому журналисту Хьюго Декрипту, передает 24 Канал.

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Зеленский объяснил, почему надо мобилизовать молодежь

Глава государства отметил, что есть соответствующие критерии и приоритеты относительно возраста и физического состояния бойцов, которых нужно тренировать и после этого они отправляются на фронт. В частности, этот запрос исходит от военного командования.

"Показывая конкретные цифры, которые нужны им в украинской армии, нужно готовить бригады что придут на замену тех бригад, что уже два года стоят на фронте", – отметил Зеленский.

В то же время президент добавил, что чтобы это была адекватная замена людям нужна тренироваться и быть в подготовленном физическом состоянии. По словам Зеленского, все же есть разница между 25-летним воином и 50-летним воином.

На разных направлениях разные вызовы, разная война и разные технологии. Более молодые люди сегодня нужны потому, что более современная война. Речь идет не только о физическом состоянии, но и людей, которые ориентируются в технологиях, что очень важно. Операторы дронов, технологии, киберзащита и тому подобное,

– подчеркнул президент.

Украинский глава также отметил, что новое поколение очень хорошо ориентируется в современных технологиях. Ведь фактически они все это сами своими руками и создали.

Президент также фокусирует внимание на том, что новые бойцы в возрасте до 30 лет могут дать технологический прогресс в войне против России. А молодежь защищает так же свою землю, как и любой человек.

"У всех граждан Украины равные права абсолютно. Да, в основном взрослые люди, которые на войне – они воюют ради будущего. Но это и будущее этой молодежи до 30 лет, которая может дать технологический прогресс в этой войне, может помочь. Они также борются за свое государство, за свою жизнь и за свое будущее", – отметил Зеленский.

В конце концов президент подчеркнул, что подписал закон о снижении мобилизационного возраста, который проголосовал парламент Украины, и все это делали на запрос военных.