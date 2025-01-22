Они все еще должны служить, хотя и с определенными особенностями, сообщает 24 Канал со ссылкой на военного адвоката, кандидата юридических наук Евгения Филипца в эфире Еспресо.

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Могут ли сейчас мобилизовать мужчину старше 50 лет

Евгений Филипец отметил, что информация о директиве, которая запрещает мобилизацию мужчин 50+, распространил один из народных депутатов. Однако адвокат убежден, что распоряжение подхвачено слишком быстро и не аргументировано.

Вопрос ставится не в контексте мобилизации 50-60-летних, а в контексте места их мобилизации, в какие подразделения. Люди для себя зафиксировали, что военнообязанных за 50 не мобилизуют. Но этого нет. Мобилизация 50-летних не остановлена,

– отмечает юрист.

Филипец отмечает, что остается вопрос директивы командующего Сухопутных войск ВСУ, содержание которой заключается в том, чтобы 50 – 60-летних лиц мобилизовать в части обеспечения в соответствии с их физическим и психоэмоциональным состоянием.

"Есть ли сейчас у нас случаи, когда мобилизуют людей 50+ в другие подразделения? Сейчас я не готов ответить, потому что я не имею такой статистики. Но таких людей мобилизуют и сразу после учебного центра отправляют в части обеспечения? Да, отправляют", – говорит адвокат.

На практике адвоката лиц 53-54 лет отправляли в части обеспечения на различные должности, что, собственно, и предусматривает директива. То есть мобилизация мужчин 50+ продолжается, однако их мобилизуют в части обеспечения – однако и они бывают разные.

"Мы понимаем, что есть обеспечение частей, которые воюют на востоке. С этим возникает много недоразумений у людей, но в целом такие лица подлежат мобилизации, и только решается вопрос о месте прохождения военной службы", – отмечает Филипец.

К слову, ранее в Черкасском ТЦК отметили, что после появления директивы действительно повестки мужчинам старше 50 лет не вручали. Однако потом появилось новое распоряжение, по которому, если человек 50+ лет может служить, его отправляют или в учебный центр, или в ТЦК, или в часть обеспечения, ремонтную часть, связь, автомобильную или иную.