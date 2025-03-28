Мобилизация в Украине: кого могут призвать в апреле 2025 года

В Украине продлено военное положение и всеобщая мобилизация до 9 мая. В этот период в армию могут призвать мужчин от 18 до 60 лет.

В Украине некоторые граждане имеют право на отсрочку или полное освобождение от мобилизации по состоянию здоровья, семейные обстоятельства, профессиональную деятельность или другие факторы, передает 24 Канал.

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Кого могут мобилизовать в апреле

Так, в апреле 2025 года могут мобилизовать такие категории военнообязанных:

мужчин с 18 до 60 лет, если они не исключены из учета по состоянию здоровья, имеют военный опыт;

мужчин в возрасте от 25 лет до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они не имеют опыта военной службы;

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Обратите внимание! Ограниченно годные должны повторно пройти ВВК до 5 июня 2025 года и получить статус годных к службе, годных для службы в тылу, годных для выполнения конкретных задач, временно непригодных, непригодных с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев, непригодных к военной службе с исключением с воинского учета.

Напомним, что добровольцы 18 – 24 лет могут присоединиться к армии, подписав контракт.