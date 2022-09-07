В Украине действует мобилизация автотранспорта: что она предполагает

Напомним, что в Украине продлено действие военного положения, а также мобилизации. Кроме того, теперь еще и ввели мобилизацию автотранспорта. Рассказываем, что она предполагает.

Накануне мы рассказывали, будут ли право у женщин с 1 октября выезжать за границу. Теперь же поделимся с вами полезными сведениями о мобилизации автотранспорта. Что нужно знать о законе, который вступил в силу на днях.

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Транспорт могут забирать почти у всех

Сразу заметим, что мобилизация автотранспорта касается не только предприятий и органов власти и самоуправления. Транспортное средство для нужд армии могут забрать и у обычных граждан. И все это предусмотрено изменениями Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Чей транспорт остается нетронутым

Также уже опубликован перечень тех, кто может быть спокоен за свое транспортное средство. Речь идет о:

дипломатические и консульские учреждения других государств,

представительства международных и иностранных организаций,

иностранцы и тех, кто вообще не имеет гражданства.

Кроме того, не нужно отдавать свою технику на нужды ВСУ предприятиям, организациям, а также учреждениям, обладающим высокой общественной значимостью. Также говорится о тех, кто выполняет мобилизационные задачи для государства. В последнем случае необходимо будет предоставить договор, подписанный компанией из Минобороны.

На каждую область установят определенный предел

Сразу оговоримся, что транспортные средства не будут конфисковывать хаотично.

Сначала правительство установит количество техники, которое нужно будет мобилизовать в определенной области.

После этого последует распределение плана между районами и городами.

И только после этого лимиты разделят между компаниями, организациями, учреждениями, а также гражданами нашего государства.

Мобилизация транспорта, как и граждан, происходит только через военкоматы.

Добавим, что насильственным путём мобилизовать авто никто не будет. Владелец транспортного средства получит наряд. После этого он сможет выбрать, какой из них, если их несколько, отдать на нужды ВСУ.

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