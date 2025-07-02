Возможна ли мобилизация мужчин до 25-летнего возраста: в Раде ответили

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим военнообязанных мужчин могут призвать на службу.

Народный депутат Украины и член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его брифинг в Медиацентре "Украина".

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Есть ли изменения по мобилизации мужчин до 25 лет

Нардеп говорит, что сейчас Верховная Рада не принимала никаких изменений по общей мобилизации мужчин до 25 лет. Массового призыва таких военнообязанных не будет.

В Законе Украины о мобилизации предусмотрено, что граждане до 25 лет не будут призываться на военную службу. Для граждан до 25 лет, которые являются военнообязанными, мы предусмотрели контракты,

– добавил Вениславский.

Стоит заметить, что Минобороны инициировало внесение изменений в законодательство, которые предусматривают 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, которые отслужили по "Контракту 18 – 24".

Там считают, что гарантированная законодательно отсрочка предоставит возможность им отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию. Кроме этого, такие военные получат денежное вознаграждение.