Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий Сергей Хлань. Ранее он рассказал детали о ликвидации еще одного коллаборанта в Херсоне.
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Оккупанты закрыли выезд
Хлань отметил, что оккупанты уже закрыли выезд из Херсона мужчинам в возрасте от 18 до 35 лет. Раньше можно было выехать через Крым, а также через Васильевку.
Мобилизации пока нет. Я так понимаю, что они ждут проведения псевдореферендума. Российские паспорта получили незначительное количество людей. Смобилизовать их они тоже не могут, потому что это в основном коллаборанты. Было бы интересно, если бы они отправили на фронт сальдо, стремусова и других коллаборантов. Их было бы легче уничтожить,
– заметил депутат Херсонского облсовета.
Добровольческие батальоны оккупантов
Военнослужащий добавил, что создание добровольческих батальонов, которые на днях анонсировал сальдо, не началось. Дальше разговоров дело не пошло.
"Сами коллаборанты боятся формировать и вступать в эти батальоны, потому что понимают, что они будут исключительно "пушечным мясом" и отправятся сразу в ад", – подчеркнул Хлань.
У херсонцев проукраинская позиция
Он продолжил, что даже если и объявят мобилизацию в Херсонской области, будет интересно наблюдать за тем, как россияне сами выдадут оружие людям с проукраинской позицией. Они сразу же используют ее против оккупантов.
Это будет такое мобилизованное россиянами подразделение, которое выступит против них же самих,
– подытожил депутат Херсонского облсовета.
Хлань о мобилизации в Херсонской области: смотрите видео
Новости Херсонщины: последние события
- Оккупанты начали псевдореферендум на территории временно оккупированной Херсонщины. В Херсонском облсовете рассказали, что местные не идут голосовать, все участки в городе пустые.
- Демократическими эти "волеизъявления" назвать крайне затруднительно. Людей заставляют "голосовать" за себя и за родственников.
- Есть первые результаты того, как в Херсонской области проводят "референдум". Вооруженные оккупанты ходят по квартирам и заставляют людей поставить необходимую галочку.