Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовослужбовець Сергій Хлань. Раніше він розказав деталі про ліквідацію ще одного колаборанта в Херсоні.
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Окупанти закрили виїзд
Хлань зазначив, що окупанти вже закрили виїзд з Херсонщини чоловікам віком від 18 до 35 років. Раніше можна було виїхати через Крим, а також через Василівку.
Мобілізації ж поки немає. Я так розумію, що вони чекають проведення псевдореферендуму. Російські паспорти отримала незначна кількість людей. Змобілізувати їх вони теж не можуть, бо це переважно колаборанти. Було б цікаво, якби вони відправили на фронт сальдо, стрємоусова й інших колаборантів. Їх було б легше знищити,
– зауважив депутат Херсонської облради.
Добровольчі батальйони окупантів
Військовослужбовець додав, що створення добровольчих батальйонів, які днями анонсував сальдо, не розпочалось. Далі розмов справа не пішла.
"Самі колаборанти бояться формувати і вступати в ці батальйони, бо розуміють, що вони будуть виключно "гарматним м'ясом" і вирушать одразу до пекла", – наголосив Хлань.
У херсонців проукраїнська позиція
Він продовжив, що навіть якщо й оголосять мобілізацію на Херсонщині, буде цікаво спостерігати за тим, як росіяни самі видадуть зброю людям з проукраїнською позицією. Вони одразу ж використають її проти окупантів.
Це буде такий змобілізований росіянами підрозділ, який виступить проти них же самих,
– підсумував депутат Херсонської облради.
Хлань про мобілізацію на Херсонщині: дивіться відео
Новини Херсонщини: останні події
- Окупанти розпочали псевдореферендум на території тимчасово окупованої Херсонщини. У Херсонській облраді розповіли, що місцеві не йдуть голосувати, всі дільниці в місті порожні.
- Демократичними ці "волевиявлення" назвати вкрай важко. Людей змушують "голосувати" за себе і за родичів.
- Є перші результати того, як на Херсонщині проводять "референдум". Озброєні окупанти ходять по квартирах і змушують людей поставити необхідну галочку.