Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовослужбовець Сергій Хлань. Раніше він розказав деталі про ліквідацію ще одного колаборанта в Херсоні.

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Окупанти закрили виїзд

Хлань зазначив, що окупанти вже закрили виїзд з Херсонщини чоловікам віком від 18 до 35 років. Раніше можна було виїхати через Крим, а також через Василівку.

Мобілізації ж поки немає. Я так розумію, що вони чекають проведення псевдореферендуму. Російські паспорти отримала незначна кількість людей. Змобілізувати їх вони теж не можуть, бо це переважно колаборанти. Було б цікаво, якби вони відправили на фронт сальдо, стрємоусова й інших колаборантів. Їх було б легше знищити,

– зауважив депутат Херсонської облради.

Добровольчі батальйони окупантів

Військовослужбовець додав, що створення добровольчих батальйонів, які днями анонсував сальдо, не розпочалось. Далі розмов справа не пішла.

"Самі колаборанти бояться формувати і вступати в ці батальйони, бо розуміють, що вони будуть виключно "гарматним м'ясом" і вирушать одразу до пекла", – наголосив Хлань.

У херсонців проукраїнська позиція

Він продовжив, що навіть якщо й оголосять мобілізацію на Херсонщині, буде цікаво спостерігати за тим, як росіяни самі видадуть зброю людям з проукраїнською позицією. Вони одразу ж використають її проти окупантів.

Це буде такий змобілізований росіянами підрозділ, який виступить проти них же самих,

– підсумував депутат Херсонської облради.

Хлань про мобілізацію на Херсонщині: дивіться відео

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