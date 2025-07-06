ЦАХАЛ разошлет 54 тысячи повесток студентам ультраортодоксальных семинарий

Армия обороны Израиля заявила о намерении отправить 54 тысячи повесток студентам ультраортодоксальных иудейских семинарий. Таким образом ЦАХАЛ хочет привлечь в израильскую армию больше представителей этого сообщества.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и Jerusalem Post.

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Как ЦАХАЛ хочет призвать в армию студентов ультраортодоксальных семинарий

Большинство призывников – харедимы (самоназвание ультраортодоксальных евреев – 24 Канал) в возрасте около 26 лет. В 2026 году ЦАХАЛ планирует привлечь в ряды армии 4 800 представителей этого сообщества, что на 3 тысячи больше, чем в предыдущие годы.

В то же время военное командование призывает правительство ввести более строгие санкции против уклонистов. По словам представителей армии, в тюрьмах уже есть 250 – 300 мест для тех, кто игнорирует повестки, и это число могут увеличить. Также планируется создание отдельной роты полиции для задержания нарушителей.

Среди других предложенных изменений – новый подход к выявлению уклонистов. Если раньше военные должны были заходить в районы компактного проживания харедимов или бедуинов, то теперь проверки могут происходить в аэропортах и других общественных местах, где могут появиться призывники.

Сейчас, по оценкам Jerusalem Post, из 14 тысяч потенциальных нарушителей треть уже на грани ареста. В течение следующих месяцев это число может вырасти до 35 тысяч – преимущественно в результате призыва ультраортодоксов.

Такой шаг вызвал критику со стороны двух ультраортодоксальных партий в правящей коалиции премьера Беньямина Нетаньяху. Они опасаются, что служба вместе со светскими израильтянами, в частности женщинами, будет представлять угрозу религиозной идентичности харедимов.

В ответ в ЦАХАЛ пообещали создать для них отдельные условия, соответствующие религиозному образу жизни, а также ввести программы интеграции. Сами повестки уже планируют присылать с июля.

В Израиле военная служба длится от 24 до 32 месяцев и является обязательной с 18 лет для большинства еврейских граждан. Арабы, которые составляют 21% населения, обычно освобождены от обязательной службы, хотя часть из них добровольно идет в армию.

В 2024 году Верховный суд отменил освобождение от службы для студентов ультраортодоксальных семинарий. Тогда планировалось призвать 24 тысячи человек, однако фактическая явка была низкой. Это вызвало масштабные протесты в стране.

Ультраортодоксальные иудеи по религиозным соображениям чаще всего не служат в израильской армии.