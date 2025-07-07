Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та Jerusalem Post.

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Як ЦАХАЛ хоче призвати до армії студентів ультраортодоксальних семінарій

Більшість призовників – харедими (самоназва ультраортодоксальних євреїв – 24 Канал) віком близько 26 років. У 2026 році ЦАХАЛ планує залучити до лав армії 4 800 представників цієї спільноти, що на 3 тисячі більше, ніж у попередні роки.

Водночас військове командування закликає уряд запровадити суворіші санкції проти ухилянтів. За словами представників армії, у в'язницях вже є 250 – 300 місць для тих, хто ігнорує повістки, і це число можуть збільшити. Також планується створення окремої роти поліції для затримання порушників.

Серед інших запропонованих змін – новий підхід до виявлення ухилянтів. Якщо раніше військові мусили заходити у райони компактного проживання харедимів або бедуїнів, то тепер перевірки можуть відбуватися в аеропортах та інших громадських місцях, де можуть з'явитися призовники.

Наразі, за оцінками Jerusalem Post, з 14 тисяч потенційних порушників третина вже на межі арешту. Упродовж наступних місяців це число може зрости до 35 тисяч – переважно внаслідок призову ультраортодоксів.

Такий крок викликав критику з боку двох ультраортодоксальних партій у керівній коаліції прем'єра Беньяміна Нетаньягу. Вони побоюються, що служба разом зі світськими ізраїльтянами, зокрема жінками, становитиме загрозу релігійній ідентичності харедимів.

У відповідь у ЦАХАЛ пообіцяли створити для них окремі умови, що відповідатимуть релігійному способу життя, а також запровадити програми інтеграції. Самі повістки вже планують надсилати з липня.

В Ізраїлі військова служба триває від 24 до 32 місяців і є обов'язковою з 18 років для більшості єврейських громадян. Араби, які становлять 21% населення, зазвичай звільнені від обов'язкової служби, хоча частина з них добровільно йде до армії.

У 2024 році Верховний суд скасував звільнення від служби для студентів ультраортодоксальних семінарій. Тоді планувалося призвати 24 тисячі осіб, однак фактична явка була низькою. Це спричинило масштабні протести в країні.

Ультраортодоксальні юдеї із релігійних міркувань найчастіше не служать в ізраїльській армії.