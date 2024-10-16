Северная Корея готовится к "священной войне": в армию КНДР мобилизовалось более миллиона человек
Источник:Reuters
В Северной Корее около 1,4 миллиона молодых людей мобилизовались в армию. Произошло это из-за напряженной ситуации с Южной Кореей.
Об этом сообщает Reuters. В агентстве информируют что Северная Корея и ранее делала подобные заявления на фоне напряженности ситуации с Южной Кореей.
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Миллионная мобилизация в КНДР
По информации государственного СМИ КНДР, мобилизованные в армию полны решимости бороться в "священной войне за уничтожение врага оружием революции". Среди добровольцев присутствуют также студенты и представители молодежных лиг.
Если начнется война, Южная Корея будет стерта с лица земли. Поскольку она хочет войны, мы готовы положить конец ее существованию,
– говорится в заявлении северокорейских чиновников.
В то же время Минобороны Сеула не комментирует такие заявления, но отмечает, что в случае нападения – этот день станет для КНДР "концом режима".