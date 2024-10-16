Про це повідомляє Reuters. В агентстві інформують що Північна Корея і раніше робила подібні заяви на фоні напруженості ситуації з Південною Кореєю.

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Мільйонна мобілізація у КНДР

За інформацією державного ЗМІ КНДР, мобілізовані до армії сповнені рішучості боротися у "священній війні за знищення ворога зброєю революції". Серед добровольців присутні також студенти та представники молодіжних ліг.

Якщо почнеться війна, Південна Корея буде стерта з лиця землі. Оскільки вона хоче війни, ми готові покласти край її існуванню,

– йдеться в заяві північнокорейських чиновників.

Водночас Міноборони Сеула не коментує такі заяви, але наголошує, що у випадку нападу – цей день стане для КНДР "кінцем режиму".