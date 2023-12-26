Залужный в эфире телемарафона рассказал о том, что пока не актуально оперирование степенью инвалидности 2 или 3 группы.

Смотрите также Военное командование не называло никаких цифр, – Залужный о необходимом количестве военных

ВВК решает, пригоден ли человек к военной службе

Залужный отметил, что пригодность к военной службе решает не инвалидность, которую имеет человек, а военно-врачебная комиссия, которая определяет, пригоден ли человек к военной службе, или не пригоден.

Главнокомандующий отметил, что командование ВСУ согласилось с предложением оставить в соответствующем законопроекте 2 понятия: человек, пригодный к военной службе и человек, непригодный к военной службе.

Избавиться от такого понятия, как ограниченно пригодный. И, соответственно, когда мы дадим себе ответ на эти вопросы, пригодный или непригодный, соответственно, мы поймем, есть ли нам смысл дальше оперировать такими понятиями, как человек с инвалидностью 2 группы или 3 группы,

– подчеркнул Залужный.

Он отметил, что в ВСУ с абсолютным уважением относятся к гражданским и хотят, чтобы войско пополняли люди, которые могут по своим физическим показателям воевать.

Однако он отметил, что опять же, это все будет решать ВВК, которое на сегодняшний день имеет такие полномочия.

Что еще сказал Залужный: коротко