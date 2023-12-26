Залужний у етері телемарафону розповів про те, що наразі не є актуальним оперування ступенем інвалідності 2 чи 3 групи.

Дивіться також Військове командування не називало жодних цифр, – Залужний про необхідну кількість військових

ВЛК вирішує, чи придатна людина до військової служби

Залужний зауважив, що придатність до військової служби вирішує не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатна людина до військової служби, або не придатна.

Головнокомандувач зазначив, що командування ЗСУ погодилось з пропозицією залишити у відповідному законопроєкті 2 поняття: людина, яка придатна до військової служби і людина, яка непридатна до військової служби.

Позбавитися такого поняття, як обмежено придатний. І, відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання, придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями, як людина з інвалідністю 2 групи або 3 групи,

– наголосив Залужний.

Він зауважив, що у ЗСУ з абсолютною повагою відносяться до тих цивільних і хочуть, щоб військо поповнювало люди, які можуть за своїми фізичними показниками воювати.

Проте, він зауважив, що знову ж таки, це все буде вирішувати ВЛК, яке на сьогодні займає таке повноваження.

Що ще сказав Залужний: коротко