В статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в которой определены основания для отсрочки от мобилизации, не указано люди с какими именно группами инвалидности не подлежат призыву. Это означает, что инвалидность как, первой, так и третьей группы, является основанием для освобождения от мобилизации, передает 24 Канал.

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Что означает третья группа инвалидности

Основанием для получения 3 группы инвалидности являются стойкие, умеренной тяжести функциональные нарушения в организме, обусловленные заболеванием, последствиями травм или врожденными пороками, которые привели к умеренно выраженному ограничению жизнедеятельности лица, в частности его работоспособности, но требуют социальной помощи и социальной защиты.

Для установления 3 группы лица при наличии соответствующих оснований имеют право обратиться в Медико-социальную экспертную комиссию по месту их проживания или лечения.

Новый закон позволяет мобилизовать людей с инвалидностью любой группы только по их собственному желанию. Они могут пойти служить по контракту.

Заметим, что повторно проходить медицинскую комиссию не обязаны:

лица, которым инвалидность II и III групп была установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности;

лица, которым инвалидность установили также / или по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Украины;

лица, которым инвалидность установлена при отсутствии конечностей (кистей рук, стоп ног, одного из парных органов),

лица, у которых были обнаружены онкологические болезни, интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич, паралитические синдромы в связи с инвалидностью с детства.

К слову, муж, чья жена имеет инвалидность третьей группы из-за онкологического заболевания, имеет право на отсрочку от мобилизации.