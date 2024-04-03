Об этом рассказал 24 Каналу Александр Золотухин, юрист в вопросах армии и прохождения военной службы, отметив, что в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрено право на отсрочку для определенных категорий населения. Люди с инвалидностью имеют право не участвовать в военных действиях.
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Закон о мобилизации для людей с инвалидностью
Лица с инвалидностью всех групп: первой, второй, третьей, имеют право на отсрочку, по их желанию, на весь период действия инвалидности. Справку, которая определяет группа и период инвалидности, должна предоставить МСЭК.
Как только справка МСЭК заканчивается – человека имеют право мобилизовать, как годного или ограниченно годного, по состоянию на сегодня. Впоследствии это уже будет или пригодный, или не пригодный полностью,
– сказал юрист.
Александр Золотухин отметил, что лица с третьей группой инвалидности, вероятно, будут полностью пригодными.
Другие категории инвалидности будут рассматриваться военно-врачебной комиссией очень индивидуально,
– подчеркнул он.
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