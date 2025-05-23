Усиление мобилизации в Киеве: в КГВА прокомментировали слухи
- Слухи об усилении мобилизации в Киеве являются фейковыми, как заявил глава КМВА Тимур Ткаченко.
- В Полтавской области создадут мобильные блокпосты для розыска военных со статусом СЗЧ, но такие мероприятия в Киеве не планируются.
В сети, в частности в местных телеграм-каналах, начали распространяться слухи о якобы усилении мобилизационных мероприятий в столице Украины. В КГГА опровергли информацию.
Слухи об усилении мобилизации в Киеве – фейк. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
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Что известно об усилении мобилизации в Украине
Источники в Полтавской ОВА подтвердили Суспильному, что в Полтавской области в четырех районах создадут мобильные блокпосты. На них будут стоять полицейские и военные.
На фоне этой информации возникли слухи о якобы подобные мероприятия по всей Украине, в частности в Киеве. Ткаченко опроверг информацию.
Сообщение об усилении мобилизационных мероприятий с привлечением большего количества соответствующих структур, которое сейчас распространяется сетью – фейк,
– заявил он.
В Полтавской области, свою очередь, к дежурству на каждом таком блокпосте будут привлекать шестерых сотрудников полиции, четырех военнослужащих ТЦК и СП, одного работника зонального отдела Военной службы правопорядка и работника СБУ.
Совет обороны области принял такое решение в связи с розыском военных со статусом СЗЧ (самовольного оставления части). В Киеве, по словам Ткаченко, таких мероприятий не планируют.
Напомним, что в Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа 2025 года. В ряды ВСУ мобилизуют мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, независимо от наличия военного опыта, при условии, что они:
- не имеют законного основания для отсрочки;
- не находятся в списках забронированных работников предприятий, учреждений или организаций;
- признаны годными к службе по результатам военно-врачебной комиссии (ВВК).