Чутки про посилення мобілізації у Києві – фейк. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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Що відомо про посилення мобілізації в Україні

Джерела у Полтавській ОВА підтвердили Суспільному, що на Полтавщині в чотирьох районах створять мобільні блокпости. На них стоятимуть поліцейські та військові.

На тлі цієї інформації виникли чутки про нібито схожі заходи по всій Україні, зокрема в Києві. Ткаченко спростував інформацію.

Повідомлення про посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур, яке зараз шириться мережею – фейк,

– заявив він.

У Полтавській області, своєю чергою, до чергування на кожному такому блокпості долучатимуть шістьох працівників поліції, чотирьох військовослужбовців ТЦК та СП, одного працівника зонального відділу Військової служби правопорядку та працівника СБУ.

Рада оборони області ухвалила таке рішення у зв'язку з розшуком військових зі статусом СЗЧ (самовільного залишення частини). У Києві, за словами Ткаченка, таких заходів не планують.

Нагадаємо, що в Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації до 6 серпня 2025 року. До лав ЗСУ мобілізують чоловіків віком від 25 до 60 років, незалежно від наявності військового досвіду, за умови, що вони: