Получили повестку по почте: когда нужно явиться в ТЦК и как избежать штрафа

В Украине продолжается мобилизация, и территориальные центры комплектования уточнили правила вручения повесток и сроки явки. Также отдельно уточнено, какие причины считаются уважительными для неявки и какая ответственность грозит за игнорирование вызова.

Все актуальные детали, которые нужно знать о получении повестки в мае рассказали в Киевском областном ТЦК и СП.

Как будут присылать повестки от ТЦК в мае?

В Украине продолжается мобилизация, которая продлена до августа 2026 года. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки предоставили разъяснения о порядке формирования и вручения повесток, а также условий ответственности за неявку.

По сообщениям ТЦК, повестки могут направляться на адрес проживания, которую военнообязанный или резервист отметил при уточнении учетных данных. Если адрес не был обновлен, документ направляется на зарегистрированное или задекларированное место жительства.

После получения заказного письма гражданин имеет три дня для его забора с почты. Срок явки по повестке составляет от 7 до 10 дней в зависимости от населенного пункта. В ТЦК отмечают, что каждая повестка фиксируется в реестре "Оберег", а военнообязанный обязан явиться в определенное время и место.

При каких условиях можно не явиться по повестке?

В ТЦК отметили, что существует перечень уважительных причин по которым можно не явиться в территориально центра комплектования. К такому перечню относится:

стихийные бедствия,

болезнь,

военные действия,

смерть близких родственников,

другие обстоятельства, что сделали невозможным прибытие.

Все причины должны быть подтверждены документально. Если повестка не получена, гражданин должен доказать это, например справкой с почты. В таком случае нарушения могут быть сняты после обращения в ТЦК.

В случае игнорирования вызова предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 до 25,5 тысяч гривен, возможен розыск, а также уголовная ответственность за уклонение от призыва, что может предусматривать лишение свободы от 3 до 5 лет.

Кого ТЦК могут не мобилизовать?

В 2026 году ТЦК не мобилизуют граждан, которые имеют законные основания для отсрочки или освобождения от службы. Речь идет о лицах с инвалидностью, тех, кого ВВК признала непригодными или временно непригодными, а также о мужчинах до 25 лет (если не служили) и старше 60 лет.

Также не подлежат мобилизации граждане с семейными основаниями:

многодетные родители,

опекуны,

те, кто содержит родственников с инвалидностью.

Отсрочку имеют студенты дневной и дуальной формы, ученые, а также забронированные работники критически важных учреждений.

Стоит отметить, адвокат Руслан Ружицкий рассказал для 24 Канала, что в 2026 году общие основания для освобождения от мобилизации остались без существенных изменений. В то же время в приложении Резерв+ появилась новая возможность оформления отсрочки для мужчин, которые воспитывают трех и более детей от разных браков - ранее такая опция там не была предусмотрена.

К слову, большинство отсрочек от мобилизации в Украине продлеваются автоматически. Однако, повторно обращаться в ЦНАП необходимо, если отсрочка не входит в перечень тех, что продолжаются автоматически, или если основания для нее остаются в силе, но система не смогла подтвердить их через государственные реестры.