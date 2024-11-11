Так, соответствии с действующим законодательством, мужчину, на содержании, которого находятся трое и более несовершеннолетних детей, мобилизовать не могут, передает 24 Канал.

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Многодетных родителей могут лишить отсрочки

Чтобы его не призвали, многодетный отец должен подать соответствующие документы в ТЦК, которое собственно и принимает решение о предоставлении отсрочки.

Важно! Мужчина, который не проживает со своими несовершеннолетними детьми, должен документально доказать, что обеспечивает их содержание. Отсрочку не смогут получить мужчины, "которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца".

Отсрочка многодетному отцу предоставляется на период мобилизации – до 90 дней. После окончания срока действия гражданин может снова подлежать мобилизации, если обстоятельства не изменились. Право на отсрочку теряется, когда прекращается содержание или ребенку исполнилось 18 лет.