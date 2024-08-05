Комитет Рады предлагает запретить мобилизацию бывших "ограниченно пригодных" до 25 лет
Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке разработал законопроект, запрещающий мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые были признаны непригодными в мирное время и ограниченно пригодными в военное.
Об этом рассказал в комментарии "Украинской правде" секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко.
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Комитет Рады предлагает ограничить мобилизацию мужчин до 25 лет
Комитет разработал законопроект, запрещающий призывать граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые были признаны непригодными в мирное время и ограниченно пригодными в военное,
– рассказал Костенко.
По его словам, также в документе говорится, что мужчины до 25 лет, которые были мобилизованы при таких условиях, смогут увольняться со службы.
Костенко отметил, что комитет рекомендовал парламенту принять этот проект закона в первом чтении и в целом. Теперь документ должна рассмотреть Рада.