Особенности процесса призыва рассказали в территориальном центре комплектования (ТЦК), а также адвокаты Екатерина Анищенко и Роман Симутин, которые специализируются в том числе и на вопросах мобилизации.

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Должны ли люди с инвалидностью проходить ВВК

В одном из районных ТЦК Киева журналисты спросили, нужно ли лицам с инвалидностью (если она получена после 24 февраля 2022 года) проходить ВВК.

Наличие удостоверения об инвалидности само по себе дает право на отсрочку,

– лаконично ответили в ТЦК.

В то же время адвокат Екатерина Анищенко отметила, что в законе очень расплывчато прописано то, что в случае сомнений в инвалидности человека могут направить на ВВК.

Обратите внимание! ВВК и МСЭК – это две разные комиссии. Последняя дает группу инвалидности, ВЛК – это военно-врачебная комиссия, она не может определять степень утраты трудоспособности.

Что делать людям, которые имеют инвалидность? Я считаю, что людям, которые имеют группу инвалидности (2 или 3), не надо идти на ВВК, потому что есть постановление Кабмина, в котором указано, что лицо, которое имеет право на отсрочку от мобилизации или не подлежит мобилизации, не должно проходить ВВК. Изменений в это постановление внесено не было,

– отметила юрист.

Она добавила. что если у военнообязанного вообще нет военного билета, но есть инвалидность, то его вероятно направят на ВВК.

Чтобы получить военный билет – нужно пройти ВВК. Но если есть военный билет даже советского образца, то его не имеют права направлять на военно-врачебную комиссию,

– подытожила Екатерина Анищенко.

По словам адвоката Романа Симутина, те, кто получил инвалидность даже после 24 февраля 2022 года не обязаны идти на прохождение ВВК.

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До февраля (2025 года, – 24 Канал) должны пройти те, кого ранее было признано ограниченно годным. Сейчас такого статуса не существует. А те, кто имеет группу инвалидности – они вообще имеют право на отсрочку. ВВК не имеет никакого отношения к МСЭК. У них разные критерии. Те, кто имеет группу инвалидности могут подлежать мобилизации только с согласия,

– сказал он.

К слову, ранее в Генштабе ВСУ предложили разрешить военным частям проводить рекрутинг без участия ТЦК и СП.