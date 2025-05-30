Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет должны так же, как другие военнообязанные, актуализировать свои военно-учетные данные, информировать ТЦК об изменении персональных данных, всегда носить документы с собой и предъявлять их по требованию работников военкомата и правоохранителей, передает 24 Канал.

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Когда могут призвать мужчин за 50 лет

На практике мужчин за 50 лет мобилизуют при определенных условиях. Осенью 2024 года Сухопутные войска приняли директиву. В ней говорилось, что призыв мужчин за 50 лет может происходить только по отдельному мобилизационному распоряжению Генштаба.

Военнообязанных за 50 лет мобилизуют:

если они имеют дефицитные военно-учетные специальности;

если речь идет о тыловых подразделениях, например поваров, ремонтников, водителей.

Низкой является вероятность мобилизации мужчин за 50 лет, которые имеют 3 или 4 категории "Б" непригодности к службе. Эта категория предусматривает, что лицо пригодно к военной службе, однако с незначительными ограничениями. Например, человек нуждается в лечении в определенном медицинском учреждении.

Если в заключении ВВК стоит только одна или две категории "Б", то такого мужчину точно мобилизуют.

Место службы мужчины за 50 лет зависит от того, имеет ли он военный опыт или военную специальность. В штурмовые войска его точно не отправят.