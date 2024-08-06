Офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского ТЦК Лариса Козак отметила, что в этой ситуации мужчины только подлежат бронированию, но не являются забронированными. Отсрочку от призыва получат только те, кто уже забронированы, и те, кто находятся на специальном воинском учете.

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Не дать броню могут только нарушителям

По словам Козак, ТЦК не имеет полномочий способствовать бронированию или откладывать призыв на военную службу.

Законом определено, что срок вручения повестки гражданину, который лично прибывает в ТЦК и подлежит призыву на военную службу, может определяться в течение двух месяцев. То есть, мужчине могут вручить повестку в любой день в указанный промежуток времени. И, возможно, в этот промежуток времени гражданин сможет забронироваться.

Козак отмечала, что у граждан, которые всегда добросовестно соблюдали правила воинского учета, проблем с бронированием возникать не должно.

Она уточнила, что бронь не предоставляют только нарушителям. Например, тем, кто не состоит на воинском учете, не обновил военно-учетные документы и тому подобное.

Для тех, кто прибывает и предлагается к бронированию, и им вручаются мобилизационные повестки, можно говорить, что это определенные нарушители того или иного установлено правила, которые являются ключевым при определении списков граждан, которые предлагаются к бронированию,

– объяснила офицер ТЦК.

Напомним, что в соответствии с украинским законодательством, броню от мобилизации могут получить определенные категории военнообязанных.