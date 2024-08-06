Согласно новому закону о мобилизации, с 17 июля 2024 года военнообязанный может получить повестку не только лично в руки, но и по почте – заказным письмом с уведомлением.

Смотрите также Можно ли еще обновить данные и как и кого можно забронировать: какой будет мобилизация в августе

Что будет за неявку по повестке

После получения повестки в кратчайший срок, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия, военнообязанный должен сообщить о причинах игнорирования, обратившись к указанному в повестке ТЦК, или любым другим способом и прийти в ТЦК в срок, не превышающий 7 календарных дней.

Важно Повестки по почте: в течение скольких дней обязательно нужно явиться в ТЦК

Уважительными причинами неприбытия по повестке считают:

болезнь гражданина;

препятствие стихийного характера;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили человека возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника жены (мужа).

Если гражданин не явился в ТЦК и не сообщил о причине неявки, то военкомат может подать гражданина в розыск.

Так, полиция сможет задержать мужчину и доставить в ТЦК.

Смотрите также Штрафы за необновленные данные: кого касается, какие суммы наказания и как можно обжаловать

В случае, если правоохранители не смогли задержать человека, то ему могут: