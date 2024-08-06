Згідно з новим законом про мобілізацію, з 17 липня 2024 року військовозобов'язаний може отримати повістку не тільки особисто в руки, але й поштою – рекомендованим листом з повідомленням.

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Що буде за неявку за повісткою

Після отримання повістки у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати та часу прибуття, військовозобов'язаний має повідомити про причини ігнорування, звернувшись до зазначеного у повістці ТЦК, або будь-яким іншим способом і прийти до ТЦК у строк, що не перевищує 7 календарних днів.

Важливо Повістки поштою: упродовж скількох днів обов'язково потрібно з'явитися в ТЦК

Поважними причинами неприбуття за повісткою вважають:

хворобу громадянина;

перешкоду стихійного характеру;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили людину можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка).

Якщо громадянин не з'явився до ТЦК та не повідомив про причину неявки, то військкомат може подати громадянина в розшук.

Так, поліція зможе затримати чоловіка та доставити в ТЦК.

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У випадку, якщо правоохоронці не змогли затримати людину, то їй можуть: