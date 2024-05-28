Адвокат Андрій Приходько в ефірі телеканалу КИЇВ24 пояснив, що упродовж 14 днів від моменту підписання документа потрібно прибути до центру комплектування. Про це інформує 24 Канал.
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Детально про вручення повісток поштою
За словами знавця закону, трапляються ситуації, коли повістки виписують "на вже": до вас приходять і кажуть, щоб ви вже проїхали до ТЦК. Однак законодавство надає громадянину 14 днів для того, щоб попередили рідних, близьких чи роботодавців.
Ви повинні з'явитися до ТЦК не пізніше, ніж за 14 днів. Фактично в особи є 14 днів від моменту, коли повістка була відправлена, і до моменту, коли ви повинні з'явитися,
– констатує адвокат.
Водночас Приходько наголошує: важливо пам'ятати, що відповідні 14 днів вираховуються не від моменту отримання повістки, а від моменту її відправлення чи підписання. Як констатує адвокат, в цьому аспекті потрібно бути уважними.
Ширший контекст: що варто знати
- Власне, від 18 липня 2024 року повістки зможуть надсилати поштою – рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Це через 60 днів після 18 травня – тобто набуття чинності закону про мобілізацію, відведених законом на уточнення військовозобов'язаними облікових даних, зокрема адреси місця проживання.
- Якщо військовозобов'язаний громадянин до того моменту не уточнить свою адресу місця проживання, повістку можуть надіслати на його адресу зареєстрованого чи задекларованого місця проживання. Про це йдеться в постанові, ухваленій Кабінетом Міністрів України.
- Повістка має бути надіслана не пізніше ніж протягом наступного дня після її підпису відповідним керівником. День явки за викликом військовозобов’язаного визначається не раніше 14 дня від дня надсилання повістки поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
- Уряд визначив, що повістка вважатиметься підтвердженою, навіть якщо була зафіксована відмова від її отримання або відсутність військовозобов'язаного за адресою проживання. За ухилення від мобілізації передбачена відповідальність, адже захист держави є конституційним обов'язком.