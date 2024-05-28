Адвокат Андрій Приходько в ефірі телеканалу КИЇВ24 пояснив, що упродовж 14 днів від моменту підписання документа потрібно прибути до центру комплектування. Про це інформує 24 Канал.

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Детально про вручення повісток поштою

За словами знавця закону, трапляються ситуації, коли повістки виписують "на вже": до вас приходять і кажуть, щоб ви вже проїхали до ТЦК. Однак законодавство надає громадянину 14 днів для того, щоб попередили рідних, близьких чи роботодавців.

Ви повинні з'явитися до ТЦК не пізніше, ніж за 14 днів. Фактично в особи є 14 днів від моменту, коли повістка була відправлена, і до моменту, коли ви повинні з'явитися,

– констатує адвокат.

Водночас Приходько наголошує: важливо пам'ятати, що відповідні 14 днів вираховуються не від моменту отримання повістки, а від моменту її відправлення чи підписання. Як констатує адвокат, в цьому аспекті потрібно бути уважними.

Ширший контекст: що варто знати