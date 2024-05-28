Адвокат Андрей Приходько в эфире телеканала КИЕВ24 объяснил, что в течение 14 дней с момента подписания документа нужно прибыть в центр комплектования. Об этом информирует 24 Канал.

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Подробно о вручении повесток по почте

По словам знатока закона, случаются ситуации, когда повестки выписывают "на уже": к вам приходят и говорят, чтобы вы уже проехали в ТЦК. Однако законодательство предоставляет гражданину 14 дней для того, чтобы предупредили родных, близких или работодателей.

Вы должны явиться в ТЦК не позднее, чем через 14 дней. Фактически у лица есть 14 дней с момента, когда повестка была отправлена, и до момента, когда вы должны явиться,

– констатирует адвокат.

В то же время Приходько отмечает: важно помнить, что соответствующие 14 дней высчитываются не с момента получения повестки, а с момента ее отправки или подписания. Как констатирует адвокат, в этом аспекте нужно быть внимательными.

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