Адвокат Андрей Приходько в эфире телеканала КИЕВ24 объяснил, что в течение 14 дней с момента подписания документа нужно прибыть в центр комплектования. Об этом информирует 24 Канал.
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Подробно о вручении повесток по почте
По словам знатока закона, случаются ситуации, когда повестки выписывают "на уже": к вам приходят и говорят, чтобы вы уже проехали в ТЦК. Однако законодательство предоставляет гражданину 14 дней для того, чтобы предупредили родных, близких или работодателей.
Вы должны явиться в ТЦК не позднее, чем через 14 дней. Фактически у лица есть 14 дней с момента, когда повестка была отправлена, и до момента, когда вы должны явиться,
– констатирует адвокат.
В то же время Приходько отмечает: важно помнить, что соответствующие 14 дней высчитываются не с момента получения повестки, а с момента ее отправки или подписания. Как констатирует адвокат, в этом аспекте нужно быть внимательными.
Более широкий контекст: что стоит знать
- Собственно, от 18 июля 2024 года повестки смогут отправлять по почте – заказным письмом с уведомлением о вручении. Это через 60 дней после 18 мая – то есть вступления в силу закона о мобилизации, отведенных законом на уточнение военнообязанными учетных данных, в частности адреса места жительства.
- Если военнообязанный гражданин до того момента не уточнит свой адрес места жительства, повестку могут прислать на его адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства. Об этом говорится в постановлении, принятом Кабинетом Министров Украины.
- Повестка должна быть направлена не позднее чем в течение следующего дня после ее подписи соответствующим руководителем. День явки по вызову военнообязанного определяется не ранее 14 дня со дня направления повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
- Правительство определило, что повестка будет считаться подтвержденной, даже если был зафиксирован отказ от ее получения или отсутствие военнообязанного по адресу проживания. За уклонение от мобилизации предусмотрена ответственность, ведь защита государства является конституционной обязанностью.