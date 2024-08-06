Офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського ТЦК Лариса Козак наголосила, що у цій ситуації чоловіки лише підлягають бронюванню, але не є заброньованими. Відстрочку від призову отримають лише ті, хто вже заброньовані, та ті, хто перебувають на спеціальному військовому обліку.

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Не дати броню можуть лише порушникам

За словами Козак, ТЦК не має повноважень сприяти бронюванню чи відтерміновувати призов на військову службу.

Законом визначено, що термін вручення повістки громадянину, який особисто прибуває до ТЦК і підлягає призову на військову службу, може визначатися протягом двох місяців. Тобто, чоловіку можуть вручити повістку у будь-який день у вказаний проміжок часу. І, можливо, в цей проміжок часу громадянин зможе забронюватися.

Козак зазначала, що у громадян, які завжди сумлінно дотримувалися правил військового обліку, проблем із бронюванням виникати не повинно.

Вона уточнила, що бронь не надають лише порушникам. Наприклад, тим, хто не перебуває на військовому обліку, не оновив військово-облікові документи тощо.

Для тих, хто прибуває і пропонується до бронювання, і їм вручаються мобілізаційні повістки, можна говорити, що це певні порушники того чи іншого встановлено правила, які є ключовим під час визначення списків громадян, які пропонуються до бронювання,

– пояснила офіцерка ТЦК.

Нагадаємо, що відповідно до українського законодавства, броню від мобілізації можуть отримати певні категорії військовозобов'язаних.